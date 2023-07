Giovane arrestato per spaccio, la suocera prova a disfarsi della droga e di un bilancino

I carabinieri di Villacidro hanno arrestato un 26enne fermato nel corso di un servizio di controllo stradale. Nell'auto si trovavano poco più di 100 grammi di cocaina in un involucro di cellophane termosaldato) e 895 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti dai militari frutto di un'attività di spaccio di droga. Nel corso di una successiva perquisizione nell'abitazione del giovane, i carabinieri hanno notato che la suocera del giovane, vedendoli arrivare, aveva gettato qualcosa da una finestra nel giardino: si trattava di un bilancino elettronico di precisione e di un involucro contenente 2 grammi di cocaina. Nella perquisizione domiciliare i militari hanno quindi recuperato 1800 euro in banconote di vario taglio.