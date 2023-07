Goletta Verde: in Sardegna l'87% delle acque è pulito

Buone notizie per il mare della Sardegna.

Anche quest'anno i rilevamenti effettuati dalla Goletta Verde di Legambiente hanno messo in luce l'alta qualità delle acque costiere dell'Isola.

L'87% dei campioni sono infatti risultati puliti. Appena 4 le località inquinate, e di queste 3 riguardano foci di fiumi, dove la balneazione è proibita per legge.

Rientra nei parametri Alghero, che fino allo scorso anno aveva un punto di rilevamento fuori norma. La sorpresa negativa arriva invece dalla spiaggia di Santa Maria Navarrese, nel comune di Baunei: l'unica il cui mare è risultato inquinato fra le 22 sottoposte a verifica tra il 19 e il 29 giugno scorsi.

Goletta Verde ha già navigato nelle acque di Liguria e Toscana, e nei prossimi giorni proseguirà a percorrere tutte le coste italiane fino a Trieste. Con ogni probabilità, i dati presentati oggi consentiranno alla Sardegna di fregiarsi anche per il 2023 del titolo di regione con il mare più pulito d'Italia.