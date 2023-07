Il Cagliari batte la Roma Primavera per 4-1

Vittoria per 4-1 del Cagliari sulla Primavera della Roma nel primo dei tre test amichevoli dei sardi nel ritiro in Valle d'Aosta. Al "Piergiorgio Perucca" di Saint-Vincent la squadra di Ranieri ci mette te minuti a sbloccare l'amichevole con Pereiro che sfrutta un errore dei giovani capitolini e segna dopo aver saltato il portiere avversario. Il raddoppio lo firma Lella al 32' col sinistro dall'altezza del dischetto, dopo un palo di Luvumbo. Nella ripresa a segno Oristanio (all'71'), con una splendida azione personale, poi spazio per Azzi (all'80') e per Vetkal per la Roma Primavera (all'82'). Il Cagliari tornerà in campo sabato, alle 19, in un altro test, questa volta contro la Juventus NextGen.