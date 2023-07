Il giornalista Antonello Lai vittima di un brutale pestaggio

Il volto coperto di lividi, gli occhi ridotti a due fessure. Il noto giornalista Antonello Lai ha scelto questa immagine per raccontare sui social la propria disavventura: accerchiato e pestato dopo essere stato allontanato da un locale di Is Mirrionis a Cagliari, dove Lai si trovava per lavoro in occasione dell'esibizione di una cantante di musica napoletana. Immediata la solidarietà da parte del l’Associazione della Stampa Sarda: “Questo episodio mette in discussione il diritto di cronaca. Una minaccia con modalità senza precedenti, almeno in Sardegna”. L'Assostampa ricostruisce così la vicenda: “Il nostro collega aveva manifestato interesse a documentare il successo che stava raccogliendo il genere musicale in città. Al telefono gli era stato detto che non c’era alcun problema per un servizio televisivo. Invece è finita con un pestaggio. La nostra condanna è ferma perché un cronista non può esercitare il suo diritto temendo per la sua incolumità come avviene in uno scenario di guerra”.

“A volte mi domando che prezzo ha la coerenza, la voglia di comunicare una grande verità”, scrive Lai sui social, “ma qual è il costo sulla tua pelle? Il suo prezzo in libertà e incolumità”.