Iaia Forte e Tommaso Ragno al santuario nuragico di Villagrande Strisaili

Sarà il santuario nuragico di S’Arcu ‘e is Forros di Villagrande Strisaili ad ospitare questa sera alle 20 la prima nazionale di Musica per camaleonti con Iaia Forte e Tommaso Ragno. Lo spettacolo nel cartellone del NURARCHEOFESTIVAL, organizzato dal Crogiuolo, è un omaggio dalla figura di Truman Capote e vede in scena due interpreti di grande spessore artistico alle prese con due racconti del grande scrittore americano. “Truman Capote è uno scrittore che ci ha sempre appassionati “, spiegano Iaia Forte e Tommaso Ragno. “Leggendo questi racconti, ci sentiamo non più unicamente lettori, ma testimoni diretti. Ci sembra di essere tra loro. In entrambi c’è non solo uno sguardo personale sull’America, ma c’è Capote in prima persona, con tutta la sua arguzia e sottigliezza, che dialoga con due bellissime figure femminili. Lo scrittore le ritrae con una tale vividezza che non possiamo fare a meno di amarle. Ed è proprio questa capacità di Capote di rendere così vivi i personaggi che ci ha fatto desiderare di incarnarli e di portarli in scena”.

Il NurArcheoFestival è ritornato nell'edizione di quest'anno nel Nuorese e in Ogliastra, a Villagrande Strisaili, appunto, nel Santuario nuragico di S’Arcu ‘e is Forros, nell’area archeologica di Sa Carcaredda, e nel centro del paese, a Tortolì, nell’area archeologica di S’Ortali ‘e Su Monti e nell’Ex Blocchiera Falchi, nel Teatro a mare di Arbatax, a Porto Frailis.

Il festival si è presentato ai nastri di partenza con un calendario ricco: in programma fino al 31 luglio oltre venticinque spettacoli, comprese due anteprime nazionali e numerose prime regionali. In scena una parata di nomi di livello assoluto, tra i più importanti nel panorama teatrale italiano: oltre Giorgina Pi, Maria Paiato, Anna Bonaiuto, Iaia Forte e Tommaso Ragno, Motus, Mario Perrotta, passando per Lucilla Giagnoni, Enrico Bonavera, Paolo Panaro, Stefano Sabelli o artisti internazionali come Andreja Rauch Podrzavnik e Christopher Benstead.