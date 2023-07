Il ministro Abodi sul caso Jankto: vorrei mille coming out

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, torna sul caso Jankto. Abodi aveva accostato la parola "ostentazione" al coming out del giocatore ceco, prossimo alla firma con il Cagliari, che aveva parlato pubblicamente della sua omosessualità. Il ministro però respinge con forza l'accusa di omofobia: “E' assurdo, mi dispiace che si dica questo di me”, dice in un'intervista a La Stampa, "vorrei mille 'coming out'". Alla domanda se Jankto ha fatto bene ad aver chiarito il suo orientamento sessuale, “certamente”, dice il ministro, “e spero che ognuno si senta libero” di fare altrettanto. “Ho spiegato al presidente del club che vorrei che capisse che non solo c'è il rispetto massimo per lui ma che mi lascia perplesso che si crei una polemica su un tema su cui sono lineare e trasparente”. In quanto al Pride, "se gli organizzatori ritengono che questi eccessi possano trovare posto nei Pride mi va bene ma non mi si può togliere la possibilità di dire che alcune ostentazioni sono eccessive, è il mio pensiero".

Intanto parte la campagna abbonamenti del Cagliari. Guarda il servizio di Vincenzo Di Monte - montaggio di Matteo Sucameli.