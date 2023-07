Il sindaco Sanna si dimette

Eletto poco più un anno fa, il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna ha presentato le sue dimissioni in consiglio comunale. Uno sbocco della crisi in municipio che, ora, apre alla possibilità di un commissariamento, se entro 20 giorni non si arriverà a una diversa soluzione e le dimissioni non saranno ritirate. Dopo l'azzeramento della giunta a luglio e il peggiorare dei rapporti all'interno della maggioranza di centrodestra, passando per un tentativo sfumato di accordo tecnico con il centrosinistra, la decisione sembra un passaggio obbligato verso la ricerca di altre soluzioni, come lo stesso Sanna ha auspicato in aula. Il sindaco dimissionario si è rivolto ai consiglieri appellandosi alla necessità di guardare al bene della collettività. "Sarò presente lunedì - ha detto - con senso di responsabilità per l'approvazione del rendiconto e ratifica di bilancio: in quell'occasione si vedrà la reale volontà del consiglio di ricomporre".