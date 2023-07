In fiamme la casa di un'anziana, arrestato il figlio

Dramma sfiorato nel centro storico di Cabras dove ieri sera alle 22 è scoppiato un'incendio in un'abitazione. L'anziana donna che viveva nell'edificio è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con 3 squadre partite da Oristano. Decisivo l'intervento dei vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto il fumo uscire dalle finestre. Nella notte la svolta e il clamoroso epilogo della vicenda: uno dei figli della donna, interrogato dai carabinieri, ha confessato di aver appiccato le fiamme. Ora si trova in carcere. Nelle prossime ore potrà chiarire i motivi del gesto che allo stato attuale non sono chiari.