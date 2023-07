Incidenti stradali, gravi una 17enne e un trentenne

Due incidenti stradali in poche ore a Cagliari. Una ragazza di 17 anni è stata portata all'ospedale Brotzu in codice rosso a causa dello scontro tra il suo scooter e un'auto in via Riva Villasanta. Sul posto sono intervenuti una autoambulanza del 118 e il personale della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari. La prognosi è riservata e i mezzi sono stati sequestrati. In viale Calamosca invece un uomo di circa trent’anni è finito con la sua auto contro un albero, per poi concludere la corsa in un terreno sottostante. L'uomo, che stava rientrando dal mare, ha perso il controllo dei veicolo. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora per estrarre l'uomo dalle lamiere. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu.