Inclusione sociale e valorizzazione dello sport di strada a Cagliari

Si intitola "Rebound Street 2023''. Patrocinata dal Comune, si conclude domenica 9 luglio, al Palazzetto dello sport di via Rockefeller a Cagliari e nella vicina pista di pattinaggio. la tre giorni dedicata a inclusione e sport.

L' evento nasce con l'obiettivo rivitalizzare gli spazi e le aree urbane. Dedicata a Gianni Palla che per anni ha custodito il PalaPirastu, l'RS2023 offre per tutto questo fine

settimana una varietà di attività ed esibizioni che vanno dallo Street Ball agli altri Urban Sport, come skateboard e breakdance, dalla musica alla street art.

In programma mini campionati di StreetBall 3 vs 3 suddivisi in diverse categorie (Pro maschile, Pro femminile, Old school, Junior e Kids). La novità 2023 consiste nella possibilità, offerta alla squadra vincente della categoria Pro maschile, di partecipare alle finali nazionali di Rimini 3 vs 3 della Red Bull.