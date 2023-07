Ita risponde alla Regione: le frequenza attuali superiori a quelle previste

Non si è fatta attendere la replica di Ita Airways dopo le critiche dell'assessore ai Trasporti Antonio Moro e dei sindacati sulla continuità territoriale. Secondo la compagnia “attualmente, tenuto conto del dimensionamento dell'offerta contenuto nel Decreto ministeriale”, le frequenze sono 7 sulla Cagliari - Roma Fiumicino (come previsto dal Decreto); 6 sulla Cagliari - Milano Linate (ovvero 2 in più rispetto al Decreto); 3 sulla Alghero - Milano Linate (1 in più rispetto al Decreto).

Inoltre, Ita afferma di attuare un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione, sulla capacità disponibile: “Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera, Ita Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell'offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta.”

La compagnia precisa poi di aver messo a disposizione circa 1000 posti addizionali rispetto alla capacità minima prevista dal bando grazie all'impiego di aeromobili più capienti.