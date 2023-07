La Cupola di Antonioni sfregiata da due graffiti

Due graffiti sulla Cupola della villa del regista Michelangelo Antonioni in Costa Paradiso, progettata negli anni settanta dall'architetto Dante Bini. Lo sfregio e l'atto di vandalismo è stato denunciato sui social dal festival Abitare la vacanza, l'associazione ha anche informato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro. Un episodio considerato grave - si legge nel post - “lesivo del patrimonio architettonico moderno”.

Nel programma dello stesso festival c'è la valorizzazione delle architetture nei tre siti, uno appunto quello della Costa Paradiso. Gli altri sono: Colletta di Castelbianco in Liguria, Baratti in Toscana. Dal 2015 la Cupola, come è chiamata nel gergo comune, è stata sottoposta alla Dichiarazione di Interesse culturale. Da qui l'ennesimo appello anche al Comune di Trinità d'Agultu e alla comunità.