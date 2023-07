La devastazione delle fiamme a San Michele, indagini sulle cause

Dalle telecamere di sorveglianza della zona, installate anche al castello sul colle di San Michele, arriveranno le prime indicazioni per stabilire se dietro l'incendio che ieri ha devastato la pineta e lambito le casa ci sia la mano di qualcuno. Questa mattina un passante ha segnalato un accenno di ripresa delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere subito i focolai e proseguire con la bonifica della zona. Il parco rimarrà chiuso nei prossimi giorni, in attesa della conta dei danni e della messa in sicurezza. Ieri sera le fiamme sono divampate sul versante occidentale del colle sul quale sorge il castello di San Michele. Il forte vento di maestrale le ha poi spinte verso sud, in particolare verso la via Cinquini, a pochi passi dalle prime abitazioni del popoloso quartiere di San Michele. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. L'intervento dei vigili del fuoco, degli agenti del corpo forestale e dei volontari della protezione civile è stato immediato e ha scongiurato che l'incendio raggiungesse le case. "Se fosse doloso da cagliaritano e da sindaco mi augurio pene esemplari", ha dichiarato il primo cittadino Paolo Truzzu.