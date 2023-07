La Dinamo sfiderà Aek Atene, Szczecin e Ludwigsburg

Per la Dinamo la nuova avventura in Europa partirà il 17 ottobre. Per i biancoblù sarà la dodicesima stagione di fila oltre confine tra Eurolega, Eurocup e, di nuovo quest'anno, Fiba Champions league. Ieri in Svizzera sono stati definiti tramite sorteggio gli otto gironi da 4 squadre. Sulla strada dei sassaresi - inseriti nel gruppo d - ci saranno i campioni di polonia del Szczecin, i tedeschi del Ludwigsburg, incontrati già 2 volte in coppa, e i greci dell'Aek Atene. Sarà un girone non semplice da affrontare e molto dipenderà dal roster che verrà costruito nelle prossime settimane.