Sassari, laboratori gratuiti per aspiranti imprenditrici

Ripartono in autunno i laboratori gratuiti organizzati dalla Camera di commercio di Sassari per la formazione delle

imprenditrici e aspiranti imprenditrici. Le candidature per partecipare ai laboratori resteranno aperte fino al 20 settembre 2023: le domande dovranno essere inviate tramite la compilazione dei moduli on-line presenti sul sito internet della Camera di commercio di Sassari. A partire dal mese di ottobre 2023, verranno attivati, previo il raggiungimento di un numero congruo di adesioni, tre laboratori: comunicazione e strategie di vendita; project management e time management e problem solving.

L'attività didattica si svolgerà a partire da ottobre 2023. Ciascun laboratorio avrà una durata complessiva pari a 20 ore, suddivise in 4 incontri da 5 ore ciascuno. Il calendario definitivo sarà diffuso contestualmente alla comunicazione di ammissione al laboratorio scelto. Per la selezione delle partecipanti si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, in quanto l'accesso ai laboratori è limitato. Per ciascun laboratorio il limite delle partecipanti è così definito: laboratorio di comunicazione e strategie di vendita: rivolto a massimo 30 partecipanti; laboratorio di project management: rivolto a massimo 10 partecipanti; laboratorio di time management e problem solving: rivolto a massimo 10 partecipanti.