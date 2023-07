Laguna di Santa Gilla, un gruppo di lavoro per valorizzarla

Al via il tavolo istituzionale convocato dalla Città Metropolitana di Cagliari, per promuovere il contratto di laguna per Santa Gilla. Un progetto ambizioso per riqualificare l'intera zona umida. Coinvolti l'assessorato regionale dell'Ambiente, il Cacip e i 7 comuni del territorio interessati. Riprende così il percorso iniziato 2020 con l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano del documento preliminare di intenti per cercare di intercettare i finanziamenti europei.

A settembre saranno chiamati al confronto in un forum plenario tutti i portatori di interesse del territorio, che verranno coinvolti attivamente in un processo partecipativo volto a condividere le conoscenze e valorizzare le singole esperienze. I temi saranno approfonditi attraverso 5 workshop dedicati all'analisi strategica del contesto territoriale e dei fabbisogni locali. Il processo partecipativo vedrà coinvolti in primis i Comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Sestu e Uta.

Al momento per la riqualificazione della laguna sono già stati investiti oltre 6 milioni di euro, destinati a opere di tutela ambientale tra cui l'installazione di sistemi di videosorveglianza e la bonifica del compendio.