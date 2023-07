Le fiamme alimentate dal maestrale minacciano aziende agricole e case

Il maestrale soffia, gonfiando le fiamme, e nel comune di Sestu, dove sono attivi diversi focolai, alcune case sono state evacuate per precauzione. A San Nicolò d'Arcidano per tenere a bada un incendio in una zona con diverse aziende agricole è dovuto intervenire un canadair, insieme a un elicottero Super Puma e a un altro mezzo aereo più piccolo. Fiamme anche in Ogliastra, a Girasole, nel Sulcis a Siliqua e Giba. Su questi tre roghi stanno intervenendo, oltre alle squadre a terra, gli elicotteri del Corpo Forestale regionale.

Il fumo, spinto dal maestrale, è visibile anche a Cagliari.

Nel frattempo la protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di pericolo di incendio in quasi tutta l'Isola. Il codice arancione rimarrà in vigore sino all'1 agosto, ma è probabile che venga prorogato viste le alte temperature attese nelle prossime ore con Cagliari da bollino rosso, mercoledì 2.