L'inferno di Curraggia, 40 anni fa il rogo che uccise 9 persone nelle campagne di Tempio

Morirono 9 persone, altre 15 rimasero ferite, nell'incendio che a Curraggia il 28 luglio del 1983 devasto 18mila ettari di terreno intorno a Tempio. A 40 anni di distanza l'Isola si prepara a ricordare quella tragedia. Proprio per domani, in occasione della Giornata regionale in memoria delle vittime degli incendi, istituita per legge nel 2011, è stata organizzata una giornata di commemorazione a Tempio Pausania con una cerimonia civile e religiosa organizzata dal Comune. Dopo un convegno su 'Corpo forestale. Storie e prospettive', organizzato dall'Anfor-Associazione nazionale forestali sezione Sardegna. Nel pomeriggio, alle 17, sarà deposta una Corona d'alloro davanti al monumento funebre nel cimitero di Tempio e un'altra, alle 19, dopo una messa presieduta dal vescovo di Tempio Ampurias Sebastiano Sanguinetti, davanti al monumento di viale Caduti di Curragghja. Alle 20.30 l'anfiteatro compendio di Rinaggiu ospiterà un concerto in memoria delle vittime, col Coro Gabriel, i Tenores di Neoneli ed Elio delle Storie Tese, col gruppo folk Città di Tempio.