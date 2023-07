L'Istituto superiore di Sanità non ha confermato il caso di colera nell'Isola

L'Istituto superiore di Sanità ha comunicato la negatività del campione prelevato dal 71enne di Arbus ai ceppi 01 e 0139, i due principali sierogruppi responsabili delle epidemie di colera.

Il Vibrio cholerae 01 provoca la maggior parte delle epidemie e, secondo recenti studi, il cambiamento climatico potrebbe favorire la formazione di ambienti adatti alla sua diffusione. Il sierogruppo 0139, invece, è stato identificato nel 1992 in Bangladesh e, per ora, la sua diffusione è stata accertata solo nel Sud-est asiatico. Gli altri gruppi di Vibrio cholerae possono causare deboli forme di diarrea, che però non si sviluppano in vere e proprie epidemie.

Il paziente ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari nel reparto di malattie infettive ha probabilmente bevuto acqua non potabile. In ogni caso è in via di miglioramento e sarà dimesso appena risulterà negativo all'infezione.