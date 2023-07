Lite per futili motivi a Serramanna, anziano ferisce con il coltello un altro uomo

Prima i colpi a mani nude, poi il coltello. E' finita con due feriti una lite tra due uomini a Serramanna, in un appezzamento agricolo in località Funtana Pubblica. Un 76enne che si era recato nel terreno per acquistare ortaggi ha avuto una discussione con un 52enne. La discussione è degenerata fino a quando è spuntato il coltello a serramanico nelle mani dell'anziano che ha colpito con due fendenti il contendente mentre cercava di disarmarlo.

Entrambi sono rimasti feriti e hanno una prognosi di dieci giorni. Il più anziano ha contusioni alla testa e al torace, mentre il 52enne ha due ferite da taglio all'addome.

Sono intervenuti i carabinieri. I due sono stati denunciati, l'arma sequestrata.