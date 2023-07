E' ricoverato in prognosi riservata l'uomo di 30 anni ferito al fianco con un coltello durante una lite scoppiata per futili motivi a Paulilatino. Il fatto è avvenuto in piazza Rinascita al termine di un evento con esposizione di cani.

Dopo l'aggressione, la vittima è stata trasferita in ospedale a Oristano dove ha subìto un intervento chirurgico.

I carabinieri hanno identificato il presunto responsabile: è un compaesano di 53 anni. Ma sono in corso accertamenti.