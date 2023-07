Lotta per ore contro l'incendio di Jerzu, stroncato da un infarto a 55 anni

E' morto nella sua casa di Baunei dopo una giornata intera trascorsa a lottare contro il terribile incendio che ieri si è sviluppato nelle campagne di Jerzu. Gianfranco Incollu aveva 55 anni, operaio di Forestas, un veterano della macchina antincendi regionale. Aveva guidato una delle autobotti utilizzate per spegnere le fiamme per l'intera giornata. Una volta rientrato a casa il malore improvviso. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi. L'elicottero del 118 è atterrato nel campo da calcio del paese. Ma per Gianfranco Incollu non c'era più niente da fare.