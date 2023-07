Malati psichici nelle carceri sarde, la garante scrive a Mattarella

La garante regionale delle persone private della libertà, Irene Testa, ha scritto una dettagliata lettera al presidente della repubblica Sergio Mattarella per metterlo al corrente della situazione dei malati psichiatrici detenuti nelle carceri dell'Isola. I casi piu' preoccupanti, scrive, riguardano gli istituti di Bancali e Uta, dove sono rinchiuse persone che necessiterebbero di misure alternative e di cure da erogare in strutture adeguate. La garante ha chiesto al capo dello stato di intervenire in quanto custode dei principi costituzionali, in particolare del rispetto della dignità umana.