Malcontento tra i box del mercato cagliaritano di San Benedetto: operatori sul piede di guerra

Il malcontento è diffuso e si percepisce tra i box dello storico mercato cagliaritano di San Benedetto. I 188 operatori riuniti in comitato, sono di nuovo mobilitati. In tanti non hanno consegnato, o lo hanno consegnato in bianco, il questionario messo a disposizione dal comune per cercare di quantificare le spese necessarie per il trasferimento nella nuova struttura provvisoria di piazza Nazzari. Una soluzione temporanea individuata per ospitare i box dei commercianti per la durata del lavoro di restauro del vecchio edificio.

Il timore degli operatori è di doversi sobbarcare le spese necessarie per il trasloco. “L'abbiamo detto e lo ribadiamo: sarà il comune a farsi carico dei costi di trasferimento”, cerca di rassicurare il sindaco Paolo Truzzu. “Il questionario è fondamentale per conoscere le esigenze dei concessionari e quantificare il costo delle richieste”, aggiunge il primo cittadino.

Ma i titolari dei box non si fidano e per lunedì il comitato che li rappresenta ha organizzato una riunione in cui si discuterà di una richiesta di incontro con sindaco e assessori.