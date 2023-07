Mancosu vince il premio per il miglior gol del campionato di serie B

"La perla di Marco Mancosu è il best goal Serie BKT 2022/2023": a scriverlo è la Lega di serie B. La rete dalla lunghissima distanza siglata dal fantasista del Cagliari nel match del Curi contro il Perugia il 5 maggio ha vinto il premio per il miglior gol della stagione. "Centinaia di migliaia di voti, una finale accesissima, tante reti stupende. Ma alla fine un unico vincitore!", spiega la Lega. Mancosu in finale ha superato Valerio Verre del Palermo, autore di una rete da centrocampo lo scorso 18 febbraio contro il Frosinone.