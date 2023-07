Metalmeccanici in piazza, stamattina presidio davanti all'assessorato regionale all'Industria

Dopo la mobilitazione di venerdì scorso che per 4 ore ha fermato l'attività nelle fabbriche del nord dell'isola,

oggi a incrociare le braccia saranno i metalmeccanici della Sardegna sud occidentale e del Sulcis Iglesiente:

dall'Ogliastra a Macchiareddu, da Pula a Portovesme.

In concomitanza con lo sciopero- che andrà avanti per 8 ore- questa mattina una delegazione di lavoratori arriverà a cagliari per un presidio, in programma dalle 10 alle 13, davanti all’assessorato regionale all’industria.

Chiediamo- hanno spiegato i sindacati di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil- un cambio di rotta rispetto all’assenza di una politica industriale che sta portando il sistema produttivo e occupazionale della Sardegna al collasso, in un'isola che conta 10mila metalmeccanici che fanno marciare fabbriche e piccole e grandi aziende.

L’obiettivo è rilanciare un settore strategico, ancor di più nell’attuale fase di transizione che, secondo i sindacati, va affrontata per rilanciare gli investimenti e risolvere le tante situazioni di crisi aperte.