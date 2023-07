Mille euro di multa per i ciottoli presi in spiaggia

Avevano raccolto e riposto nella loro borsa un chilo di ciottoli di quarzo dalla spiaggia de La Ciaccia a Valledoria. Ma il gesto di un turista italiani di 50 anni accompagnato da moglie e figli è stato segnalato al numero verde 1515. Gli agenti del Comando Stazione Forestale di Castelsardo sono intervenuti contestando l'infrazione della legge regionale 16 del 2017. Il turista si è scusato sostenendo che le pietre sarebbero servite per far giocare i bambini. Una giustificazione che non ha evitato all'uomo una multa da mille euro.