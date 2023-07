I minatori di Silius hanno preso servizio nella Laveria di Assemini

I minatori di Silius hanno potuto finalmente varcare i cancelli della Laveria di Assemini e rientrare a lavoro.

"Continueremo a seguire la vertenza e vigileremo affinché situazioni così esecrabili non si verifichino più e perché vengano applicate integralmente le delibere di giunta che riguardano i lavoratori di Silius", hanno detto i segretari Filctem, Femca e Uiltec Giampiero Manca, Marco Nappi e Pier Luigi Loi. "Sconcertante che anche stamattina i cancelli della Laveria di Assemini siano rimasti chiusi per i minatori di Silius, nonostante la delibera di giunta che indica proprio quel sito come luogo di lavoro".

Il primo luglio la miniera di Silius è passata dall'Igea a un'azienda privata, la mineraria Gerrei. La nuova società aveva annunciato di voler assorbire 16 dei 34 lavoratori. I minatori avevano occupato i pozzi a Silius per quasi 48 ore, protestando per il mancato pagamento degli stipendi da parte di Igea, chiedendo garanzie sulla continuità dei loro contratti e sul luogo di lavoro (era stato prospettato loro un trasferimento lontano da casa, a Iglesias o a Lula). La crisi era poi rientrata con l'impegno dell'assessorato regionale all'Industria. L'accordo trovato con la nuova azienda provedeva il rilancio della miniera e l'assunzione di nuovo personale, e al contempo la ricollocazione temporanea dei lavoratori attuali negli impianti di Igea ad Assemini, dove però hanno inizialmente trovato i cancelli chiusi.

Insomma, per i lavoratori e le loro famiglie la situazione resta molto delicata.