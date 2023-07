Morto Luis Suarez, alleno il Cagliari nel 1975

E' morto all'età di 88 anni Luis Suarez, giocatore e allenatore, che nel 1975 fu commissario tecnico dei rossoblù per una breve parentesi. Suarez esordì nel Deportivo La Coruna prima di passare al Barcellona, con cui conquistò due campionati spagnoli e una Coppa delle Fiere, oltre al Pallone d'oro nel 1960.

Nel 1961 passò all'Inter, squadra con cui vinse tre campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Chiuse la carriera da giocatore alla Sampdoria nel 1973, diventando poi allenatore: guidò dalla panchina, tra le altre, Inter (per tre periodi, nel 1974/75 poi nel 1992 e nel 1995), Cagliari, Spal, Como e la nazionale spagnola.

Suarez sedette in pachina con i rossoblù per 12 partite ufficiali, senza riuscire a portare a casa neppure una vittoria prima dell'esonero in una stagione sfortunata, che vide il Cagliari retrocesso in serie B.