Multe per chi calpesta le dune del Poetto

Un'ordinanza per salvaguardare il delicato sistema delle dune del Poetto. A firmare il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: previste multe da 25 a 500 euro per divieto di "sosta e/o occupazione anche temporanea", nonché "calpestio delle dune e della relativa vegetazione" e interdizione di "transito e attraversamento". L'area delle dune è interessata da un progetto (finanziato con fondi Pon Metro 2014-2020 React-Eu) che prevede la posa di pali in legno, la realizzazione di passerelle di accesso al litorale e zone ombreggiate per i fumatori. Nonché un'attività di sensibilizzazione e informazione. Il progetto è denominato TU.VA.RI.AM ovvero "Tutela e valorizzazione delle risorse

ambientali" del Poetto.