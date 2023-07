Nasce la Consulta Giovani Regionale della Sardegna: al via il censimento dei gruppi in tutta l’Isola

La Sardegna resta una terra in cui le nuove generazioni emigrano al ritmo del dopoguerra, l'età media della popolazione cresce e dove la voce degli under-35 è poco rappresentata. Né a livello di assessorati, né in specifiche commissioni. Ad oggi solo due consiglieri su sessanta sono anagraficamente in linea o appena sotto questa soglia. Così riassume la situazione Gian Luca Atzori, appena eletto alla guida della rete delle Consulte locali giovanili della Sardegna. “Negli ultimi dieci anni," dice Atzori, "sono rimaste l’ultima linea di difesa nel rappresentare l’unico ente pubblico in grado di coltivare il rapporto tra giovani, istituzioni e politica”.

Dal 2012 la rete Tessiu promuove la creazione di un organo regionale che mette insieme tutte le consulte giovanili della Sardegna. “Tessiu è un termine che richiama l’intreccio del tappeto tradizionale sardo e nasce dalla redazione di una Carta delle Consulte Giovanili della Sardegna tramite la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa da parte di 22 consulte” dice Rebecca Pisanu, presidente delle consulte del Sud Sardegna. Nel 2015 il progetto raccolse 77 gruppi presenti sull’isola, in particolare sotto la guida della Consulta di Bauladu mentre nel 2018, Tessiu si è trovata a riunire 160 consulte provenienti da tutte le province, con l’obiettivo di strutturare una rete di rappresentanze territoriali che possa dialogare con la Regione e avere voce all’interno delle politiche giovanili promosse da Cagliari.

Da 2012 quindi le diverse consulte hanno lavorato alla redazione di uno statuto, un regolamento interno e di un documento programmatico da presentare agli assessorati di riferimento. Sono anche state elette delle figure per le quattro province storiche, con l’obiettivo di strutturare un coordinamento territoriale capillare e rappresentativo.

“La pandemia ha senz’altro assestato un duro colpo alle politiche giovanili regionali e al lavoro delle consulte,” dice Emanuele Orrù, Presidente delle Consulte dell’oristanese. "Diverse realtà sono scomparse dopo anni di importante lavoro per le comunità.” Nel mentre però sono nate anche tante altre realtà virtuose che hanno portato nuova linfa al movimento giovanile sardo, in particolare tramite la nascita delle prime consulte intercomunali delle Unioni dei Comuni, “fondamentali per permettere lo sviluppo dei gruppi anche nelle zone interne più marginali o più afflitte da spopolamento e carenza di nuove leve” aggiunge Chiara Zanza, presidente delle Consulte della Provincia di Sassari. “Zone interne che rimangono una priorità per lo sviluppo del movimento politico giovanile sardo, in quanto sempre più aride di prospettive.”

In vista della proposta di legge di riforma delle politiche giovanili attualmente in discussione in Consiglio Regionale, la quale ha preso in carico il lavoro e le proposte della Rete, negli ultimi mesi questi gruppi hanno avuto modo di confluire nel tentativo di strutturare la prima Consulta Regionale Giovani in Sardegna. E’ nato così un coordinamento temporaneo con scadenza naturale a un anno da ora ed è stato lanciato un censimento volto a rinnovare l’analisi delle principali Consulte Giovanili della Sardegna allo scopo di avere un quadro generale delle realtà coinvolte e creare maggiore sinergia tra i gruppi in tutta la regione.

“Il primo passaggio è dotarsi di una struttura giuridica e amministrativa che possa rispondere alle principale esigenze di costituzione della rete,” sottolinea Umberto Guiso, Presidente delle Consulte del nuorese. “Una volta compiuti i primi passaggi sarà necessario estendere il confronto e il coinvolgimento a tutte le consulte presenti nella rete, creando gruppi territoriali e stimolando la nascita di nuove consulte nelle province”.