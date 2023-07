'Navigantes' porta le tradizioni e l'identità sarda a Barcellona

Con "Navigantes - la nave dell'identità" i colori, i suoni, i canti e le tradizioni della Sardegna sbarcano a Barcellona. È l'intento del progetto ideato dalla Fondazione Maria Carta, con il sostegno della Regione Sardegna e la partecipazione del Comune di Alghero. L'iniziativa si realizzerà dall'8 al 10 ottobre prossimi, con un viaggio che partirà da Porto Torres e porterà in Catalogna una delegazione di circa 500 persone con i costumi e le maschere tradizionali di tutte le aree dell'Isola. "Per mare nel passato hanno viaggiato i nostri nonni e i nostri bisnonni, oggi facciamo viaggiare la nostra identità - ha spiegato il presidente della Fondazione Leonardo Marras presentando l'iniziativa ad Alghero - Con Ufi e Fitp abbiamo coinvolto i vari gruppi, in rappresentanza di più di 60 comuni di tutta l'Isola. Avremo i costumi, i Mamuthones, i tamburini di Oristano, le launeddas, i tenores e anche le maschere, una delle rappresentazioni massime della nostra cultura". Il viaggio, grazie a un accordo con la compagnia navale Grimaldi, partirà da Porto Torres l'8 ottobre alle 10 alla volta di Barcellona. La delegazione sarda sbarcherà così nella mattina del 9 e sarà ricevuta dai responsabili di Adifolk, che nel 2021 aveva organizzato ad Alghero una analoga manifestazione dedicata alle espressioni della cultura, dei balli e delle musiche tradizionali della Catalogna (Aplec). In quell'occasione la Fondazione Maria Carta aveva siglato con Adifolk un accordo di collaborazione per promuovere le culture e le tradizioni popolari di Sardegna e Catalogna. Nel pomeriggio del 9 ottobre i gruppi sardi si esibiranno per le vie di Barcellona. Alle 20 è previsto l'imbarco, con il rientro a Porto Torres il giorno successivo alle 10. Il viaggio potrebbe non restare un evento unico. “C'è un sogno. Non c'è solo il mare, l'altra strada è il cielo. L'idea per il 2024 - ha annunciato Marras - è di partire con ”tre aerei dell'identità" da Cagliari, Alghero e Olbia e invadere pacificamente una città italiana che ha ospitato nel tempo molti nostri emigrati".