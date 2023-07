Neonato morto a Quartucciu, l'autopsia non chiarisce le cause

Non è ancora possibile stabilire la causa della morte del piccolo di due mesi deceduto mercoledì sera in piazzetta Piras a Quartucciu. Il medico legale Nicola Lenigno, incaricato dal pm di Cagliari Andrea Vacca, ha eseguito l'autopsia. Tuttavia, non sono emersi elementi definitivi. Sono stati eseguiti i prelievi per gli esami istologici e per eventuali altri accertamenti. I risultati arriveranno tra sessanta giorni. Il bambino ha perso improvvisamente i sensi mentre veniva allattato dalla mamma. Inutili i successivi tentativi di rianimarlo. È atteso il nulla osta per i funerali.