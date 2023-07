Niente tavolate in spiaggia a Sant'Antioco

Regole stringenti in spiaggia a Sant'Antioco.Con un'ordinanza, il sindaco Ignazio Locci vieta di "fare picnic o consumare pasti di qualsiasi natura", "montare tende o fare assembramenti di ombrelloni", usare le pietre come ancoraggi contro il vento. Il documento è stato pubblicato sul sito del comune.

Una serie di misure che si aggiungono alle consuete norme di igiene pubblica contro l'abbandono dei rifiuti e l'utilizzo di contenitori o sacchetti monouso non compostabili.

Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro.

L'obiettivo dell'amministrazione è evitare l'assalto alla spiaggia: non rischia chi mangia un panino o un'insalata, il discorso cambia per le tavolate imbandite.

Rientra in una questione di tutela anche la cattiva abitudine di utilizzare in spiaggia pietre per ancorare gli ombrelloni. Sassi portati via dal muro della vecchia tonnara del '700 ancora esistente.