Nord Sardegna: più passeggeri negli aeroporti, meno camere d'albergo occupate

Aumentano i passeggeri in arrivo negli aeroporti del nord Sardegna, ma calano le occupazioni delle camere in albergo.

I dati diffusi dagli operatori e dalle associazioni di categoria evidenziano anche la sempre maggiore differenziazione fra il bacino di Alghero e quello di Olbia. Solo a luglio, nell'aeroporto della Costa Smeralda stanno transitando circa 20mila passeggeri al giorno, per un totale stimato di 600mila. Rispetto a luglio 2022 l'aumento è pari al 5%, con una crescita addirittura del 15% rispetto al 2019: l'ultimo anno prima della pandemia. Anche ad agosto è prevista una crescita rispetto al record di 680mila passeggeri registrato lo scorso anno.

Lo scalo della Riviera del Corallo presenta numeri più contenuti, con meno di 200mila passeggeri in arrivo o in partenza in questo luglio. La crescita stimata è di appena lo 0,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Inferiore a quello di Olbia anche l'incremento sul 2019, con appena il 5,7%.

I dati positivi del trasporto aereo non si ripercuotono sulle presenze. Gli albergatori lamentano un calo generalizzato rispetto allo scorso anno, anche se hanno più clienti rispetto al 2019.

Tra le cause di questo fenomeno, la riapertura dei mercati concorrenti nel Nord Africa e nel resto del Mediterraneo. Ma soprattutto la debolezza della domanda da parte delle famiglie italiane a reddito medio, fiaccate dall'aumento del costo della vita, dalle rate dei mutui sempre più alte e da biglietti aerei e navali spesso molto più costosi rispetto allo scorso anno.