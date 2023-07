Nuoro, condanne da 9 a 11 anni per imputati rapina Over Security

Dopo tre ore di camera di consiglio, il tribunale di Nuoro ha condannato i tre imputati del processo per la rapina da 3 milioni e 400mila euro compiuta all'istituto di vigilanza Over Security il 23 maggio 2006. Nove anni e sei mesi di reclusione sono stati inflitti a Ciriaco Satta, macellaio di Nuoro; nove anni e due mesi ad Antioco Siotto, carrozziere anche lui di Nuoro, e 11 anni e quattro mesi a Luca Bassu, di Orgosolo. Tutti e tre dovranno pagare anche una multa che va dai 1.800 ai 2mila euro. Sulla sollecitazione di condanna del pm hanno pesato le accuse ai tre imputati da parte di Mosè Ledda, guardia giurata della Over Security già condannato per la stessa rapina come basista (ha già espiato la pena), e i passaggi di denaro nei conto corrente degli imputati. Accuse contestate dai difensori nel corso delle loro arringhe. "Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza e poi sicuramente ricorreremo in appello", ha annunciato all'ANSA l'avvocato Magliocchetti subito dopo il verdetto.