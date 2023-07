Nuovi defibrillatori a Cagliari in scuole e chioschi del Poetto

Il comune di Cagliari consegna 32 nuovi defibrillatori automatici esterni a scuole e chioschi del Poetto. I defibrillatori sono concessi in comodato d'uso gratuito alle strutture che ne hanno fatto richiesta. Nel dettaglio, spiega una nota del comune, 3 andranno all'Istituto Comprensivo Giovanni Lilliu, 7 all'Istituto Comprensivo 17esimo Circolo, 6 all'Istituto Superiore Azuni, 1 all'Istituto superiore Buccari, 6 all'Istituto Comprensivo Santa Caterina, 4 all'Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis. Infine 5 dae saranno installati in alcuni chioschi del Poetto. Tutti defibrillatori saranno posizionati, nei loro appositi armadietti da esterno, dagli operatori della Protezione civile del Comune. Inoltre, saranno geolocalizzati, per permettere di individuare in caso di bisogno l'apparecchiatura più vicina.