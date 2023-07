Dieci chilometri di nuove barriere spartitraffico centrali sono stati posizionati sulla 131 tra San Sestu e Monastir. A realizzarli con un investimento di 5 milioni di euro l'Anas tra il km 13,800 e il km 23. La barriera è in calcestruzzo di ultima generazione, denominato Ndba (National Dynamic Barrier Anas). Alta 1,20 metri, la barriera è in grado di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti o di due urti in rapida successione.