Olii pericolosi, sequestrate 80 tonnellate di prodotto in due silos a Piscinas

Gli olii erano all'interno di due silos, mal conservati e appartenenti ad una ditta con sede operativa nel comune di Piscinas che fino al 2022 si occupava di coincenerimento di rifiuti pericolosi. Erano potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo e per l’ambiente. In ottemperanza alla delega della Procura della Repubblica di Cagliari, i Carabinieri forestali del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) hanno effettuato il sequestro.

In base a quanto accertato dai militari, gli olii erano di 9 tipi diversi, da tempo depositati all’interno dei silos e miscelati.

Secondo quanto accertato, la ditta nel 2022 non ha rinnovato l’AIA (autorizzazione Integrata Ambientale) prevista dalla normativa di settore per lo svolgimento dell’attività di deposito e di smaltimento rifiuti. Nonostante ciò continuava a stoccare le sostanze pericolose e non avrebbe ottemperato all’obbligo conseguente alla dismissione dell’impianto di incenerimento, di messa in sicurezza e bonifica del sito.

Tre italiani in qualità di amministratori unici dell’azienda che si sono succeduti nei diversi periodi di riferimento sono stati denunciati. Potrebbero essere chiamati a rispondere di diversi reati ambientali.