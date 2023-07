Boato nella notte. Un intero quartiere è stato svegliato attorno alle 3,30 nella zona di via Lentischio a Olbia. Un ordigno rudimentale è deflagrato di fronte all'ingresso di un'abitazione, danneggiato seriamente il portone. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per le indagini.