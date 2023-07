Oristano, ritrovato il ventenne di cui si erano perse le tracce

Dalle 20:30 del 10 luglio scorso non si avevano notizie di Mattia Nicola Cadoni, 20 anni, residente in Piazza Cova. La denuncia di scomparsa era stata presentata nella serata di ieri, 11 luglio, alla Questura di Oristano. Il prefetto Angieri ha attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse e affidato il coordinamento delle operazioni di ricerca alla Questura di Oristano: in poche ore il giovane è stato ritrovato nei pressi della stazione ferroviaria di Cagliari.