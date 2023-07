Personale in ferie, negli ospedali l'attività cala nel 31% dei casi

Le ferie del personale sanitario rischiano di mettere a dura prova l'attività negli ospedali. Secondo il report della Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi), nonostante l'impegno extra di chi resta al lavoro, le attività ambulatoriali diminuiscono nel 31,5% dei casi e chiudono del tutto nel 5% degli ospedali sardi.

La riduzione degli organici in reparto varia tra il 21 e il 30% nel 63% dei casi, tra il 30 e il 50% nel 15% dei reparti, mentre la carenza è tra l'11 e il 20% nel 20% dei casi. Per chi resta il volume di lavoro aumenta nel 58% dei casi.

Secondo il presidente di Fadoi, Francesco Dentali, "nelle medicine interne le carenze di organico vanno a rendere più critico il quadro per via del fatto che i nostri reparti sono ancora erroneamente classificati come a 'bassa intensità di cura', il che non riflette in alcun modo la complessità dei pazienti anziani che abitualmente trattiamo".