Quartu, 17enne muore in un incidente con lo scooter

Incidente mortale all'ingresso di Quartu. Un ragazzo di 17 anni, Jacopo Barbarossa, ha perso la vita in via Leonardo Da Vinci, per le ferite riportate cadendo da uno scooter su cui viaggiava insieme a un coetaneo. Il secondo giovane, che si trovava alla guida del mezzo, è stato portato al Policlinico di Monserrato, ma non avrebbe riportato ferite gravi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Ancora da chiarire la dinamica, ma sembra essere un incidente autonomo, che non ha coinvolto altri veicoli.