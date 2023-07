Salvini a Cagliari per l'inaugurazione del nuovo polo cantieristico

‘’Il Distretto nautico nel Porto Canale di Cagliari è un'opera che porterà lavoro e ricchezza”.

Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini all'inaugurazione del nuovo polo della cantieristica nautica nel porto industriale di Cagliari.

L'arrivo a Cagliari del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è l'occasione per un sit in di protesta di una

cinquantina di ex dipendenti della Cict, che sino al 2019 gestiva il Porto Canale del capoluogo, davanti ai cancelli del futuro distretto della cantieristica nautica al porto canale, che sarà inaugurato oggi proprio dal vicepremier. "Chiediamo a Salvini un suo intervento diretto nella gestione della vertenza che sinora non ha portato risultati a livello locale", spiegano i manifestanti. Sono in tutto 180 i lavoratori, ora iscritti alla Kal Port, l'agenzia dei lavoratori del transhipment ora disoccupati: entro il 2025 non avranno più supporti economici.