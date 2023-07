Coppia rapinata alla Marina, salgono a 7 gli arresti

Salgono a sette gli arresti per la rapina messa a segno il 24 giugno scorso nel quartiere Marina a Cagliari ai danni di una coppia accerchiata e derubata dal branco. Gli agenti della squadra mobile di Cagliari hanno fermato un tunisino di 18 anni, richiedente asilo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato proprio lui ad accoltellare alla coscia la vittima che tentava di reagire alla rapina.

Quel sabato notte, il branco di rapinatori riuscirono a portare via un borsello con 140 euro in contanti, effetti personali e cellulari. Il giovane si era reso irreperibile, ma gli uomini della quarta sezione della Squadra Mobile lo hanno localizzato all'interno di uno stabilimento balneare del comune di Maracalagonis dove stava trascorrendo una giornata di mare in compagnia della sua fidanzata.

Prima di lui, il 24 giugno scorso, la Polizia aveva arrestato subito un 18enne e denunciato un coetaneo per ricettazione, entrambi algerini. Nei giorni successivi furono individuati gli altre tre giovani: un 22enne algerino richiedente asilo e due connazionali di 17 e 15 anni domiciliati in una casa famiglia a Iglesias dal loro sbarco in Sardegna. Sempre tramite le immagini di videosorveglianza della zona la Polizia aveva ulteriormente individuato e arrestato un 17enne tunisino e un 16enne algerino, anche loro richiedenti protezione internazionale e ospitati di una struttura per migranti di Iglesias. Con il settimo arresto si chiude il cerchio su tutti i componenti del branco.