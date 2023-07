Sassari, scontro tra un'auto e una moto: una vittima

Incidente mortale tra via Cilea e via Leoncavallo a Sassari. Per cause ancora da chiarire verso le 21:30 un'auto si è scontrata con uno scooter, su cui viaggiavano due persone. Il passeggero, Antonio Manca, 40 anni, è morto in seguito alle ferite riportate. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118. Ferito in modo grave il conducente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove si trova ora ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale e i vigili del fuoco.