Sciopero aeroporti, in Sardegna adesione oltre il 90%

Sabato da bollino rosso in Sardegna e non solo per il caldo: lo sciopero del settore aereo dalle 10 alle 18, in particolare degli handlers che operano sui servizi per i bagagli, proclamato da alcune sigle sindacali per il rinnovo del contratto sta bloccando gran parte degli arrivi e delle partenze a Cagliari, con riflessi, seppure contenuti, negli altri scali isolani di Olbia e Alghero. Complessivamente, finora sono 47 i voli cancellati da quasi tutte le compagnie, mentre sono circa una ventina quelli ritardati o suscettibili di ritardi: in questi casi l'attesa può arrivare anche oltre le 3 ore. L'astensione dal lavoro riguarda anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair e che incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche. E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling. Per questi motivi è possibile che la lista delle cancellazioni e dei ritardi possa allungarsi. I sindacati sostengono che, al momento, l'adesione allo sciopero è di oltre 90%, una percentuale alla quale aggiungono i servizi minimi garantiti. Nello scalo di Cagliari-Elmas, dove sono concentrati tutti i lavoratori con contratto handlers dell'Isola (negli altri scali la gestione è interna), le sigle hanno anche organizzato un presidio dei lavoratori per spiegare ai viaggiatori le ragioni dello sciopero.