Brutto incidente stradale a catena in galleria sulla 131 dcn. Lo scontro è avvenuto al chilometro 51 in direzione Siniscola. Quattro i veicoli coinvolti, presumibilmente dopo un frontale. Quattro le persone ferite e ricoverate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Nuoro e due ambulanze. La 131 è rimasta bloccata per il tempo necessario a liberare la strada.