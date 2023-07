Scontro fra due auto: un morto nella strada dei Due Mari tra Porto Torres e Alghero

Incidente mortale sulla strada dei Due Mari la provinciale 42, che collega Porto Torres con Alghero. Nello scontro frontale tra due auto è deceduto Cristian Piras, un giovane di 20 anni. Era figlio unico e stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro in un hotel dove era stato assunto per la stagione. Il riconoscimento è stato fatto dai genitori, in tarda serata.

L' altro conducente, è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco e trasportato con l'elicottero del 118 a Sassari.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi.