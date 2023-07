Scontro tra auto e furgone, danneggiata la rete del gas

Scontro tra un'auto e un furgone - stamattina attorno alle 7 - in viale Diaz a Cagliari. Nell'impatto tra i due veicoli è rimasto ferito uno dei due conducenti, trasportato in ospedale in codice rosso dal personale sanitario. Sono stati registrati danni a una tubazione del gas di città, sul posto è intervenuta la squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino portuale di Cagliari che ha delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della strada.

I Vigili del fuoco hanno presidiato l'area in sicurezza, in attesa dell'intervento della squadra dei tecnici della ditta preposta per la riparazione della tubazione del gas.

Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.